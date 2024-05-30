Флик возглавил «Барсу», «Бавария» назначила Компани, «Олимпиакос» выиграл Лигу конференций, Дзюба ушел из «Локо» и другие новости

Лена Мисько

ничего се быстро Иванов терпел Гончаренко, когда уже сто раз мог его уволить. И вот уволил. Расчёт исключительно на шоковую терапию для команды, которая просто валяла дурака, думаю, что первая лига - это не игроки если б еще можно было ГришуИванова уволить, а то команда у него шлюшья.