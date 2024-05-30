Флик возглавил «Барсу», «Бавария» назначила Компани, «Олимпиакос» выиграл Лигу конференций, Дзюба ушел из «Локо» и другие новости

1. Ханс-Дитер Флик возглавил «Барселону», подписав контракт до 30 июня 2026 года. Бывший тренер «Баварии» и сборной Германии считает, что вместе с каталонцами «может многого добиться».
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