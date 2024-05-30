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Не только о футболе

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Флик возглавил «Барсу», «Бавария» назначила Компани, «Олимпиакос» выиграл Лигу конференций, Дзюба ушел из «Локо» и другие новости

Флик возглавил «Барсу», «Бавария» назначила Компани, «Олимпиакос» выиграл Лигу конференций, Дзюба ушел из «Локо» и другие новости

1. Ханс-Дитер Флик возглавил «Барселону», подписав контракт до 30 июня 2026 года. Бывший тренер «Баварии» и сборной Германии считает, что вместе с каталонцами «может многого добиться».

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Комментарии
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КУАТ
Быстро.
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12 час.
Лена Мисько
ничего се быстро Иванов терпел Гончаренко, когда уже сто раз мог его уволить. И вот уволил. Расчёт исключительно на шоковую терапию для команды, которая просто валяла дурака, думаю, что первая лига - это не игроки если б еще можно было ГришуИванова уволить, а то команда у него шлюшья.
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12 час.
Лена Мисько
Сильнее Макси при ударах в упор в лиге близко никого нет: и габариты, и реакция, и чуйка. Но хочется, чтобы и дальше прогрессировал в игре ногами и на выходах. Знаю, что его сейчас прямо заставляют ловить верхние мячи, а не отбивать их кулаком. И какой прогресс сразу заметный.
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12 час.

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