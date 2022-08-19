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Важный аспект патриотического воспитания детей: гостья форума "Армия-2022" в Уссурийске

Важный аспект патриотического воспитания детей: гостья форума "Армия-2022" в Уссурийске

В Уссурийске проходит форум "Армия-2022". На площадке десантирования полигона "Барановский" организовали выставку боевой техники и вооружения (6+), которую с 10.

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