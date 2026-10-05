❗️⚡️Американская корпорация Honeywell Aerospace представила программу модернизации системы управления питанием и тепловыми режимами P40 для истребителей пятого поколения F-35.
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