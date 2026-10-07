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После перелома ноги Алла Пугачёва снова заставила поклонников переживать за её здоровье: что заметили на свежих фото певицы

После перелома ноги Алла Пугачёва снова заставила поклонников переживать за её здоровье: что заметили на свежих фото певицы

Обычная прогулка по Лимасолу снова заставила говорить о здоровье Аллы Пугачёвой. На недавно опубликованных фотографиях 77-летняя певица общается с поклонником, даёт автограф и приглашает его пройти в ресторан.

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