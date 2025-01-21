Бойцы французских сил специальных операций (ССО) оказались в Курской области. О появлении спецназа страны НАТО в российском регионе стало известно из публикации Telegram-канала «Архангел спецназа», эту информацию, по данным курских СМИ, подтверждают и украинские источники.
Стало известно о появлении спецназа страны НАТО в Курской области
Комментарии
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Владимир Чуприянов
Чего ждём ?? Было же сказано нашим президентом , что в таком случае будет нанесён удар по той стране НАТО из которой военнослужащие окажутся на нашей территории!! Почему Париж ещё не в подвалах ??
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22 час.
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А президент у нас всегда много чего говорит.
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15 час.
swrzWMGw 6v2z9zsJ
Должен был вызван посол Франции, которому следует задать вопрос : Ваши военные в Курской области, вы нам войну объявили ?
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15 час.
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