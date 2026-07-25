В Ярославле полицейские и общественники организовали информационно-просветительское мероприятие для посетителей городского парка

В рамках Всероссийской акции «Каникулы с Общественным советом» в городском парке во время проведения традиционного летнего праздника «День мороженого» сотрудники ярославской полиции и общественники организовали масштабное информационно-просветительское мероприятие, инициатором которого стала член Общественного совета при УМВД России по Ярославской области, директор «Городского Телеканала» Наталья Шибаева.
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