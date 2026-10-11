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Почему Россия выигрывает от сделки по дизелю

Почему Россия выигрывает от сделки по дизелю

Изначально я собирался обозначать в качестве главных событий недели другое. Но в пятницу президенты США и России созвонились и достигли определенных договоренностей – и это вытеснило все остальное на второй план Коллаж © Life.

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