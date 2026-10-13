«Петь сольный концерт невозможно»: Елена Ваенга чуть не осталась без голоса и возвращается в Кремль

«Я жива, здорова, но у меня не работает аппарат. Петь сольный концерт невозможно». Летом 2025-го Елена Ваенга записала это видео прямо из больницы, отменила сольные концерты в Кремле и «Октябрьском» — и надолго исчезла из эфира.
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