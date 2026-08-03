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FiNE NEWS

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Российский ядерный центр создаст установки для химического травления полупроводников вместо зарубежных аналогов

Российский федеральный ядерный центр ВНИИЭФ в Сарове получил контракт Минпромторга на создание автоматизированной установки жидкостного химического травления полупроводниковых пластин диаметром до 200 мм.

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