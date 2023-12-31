Ким Чен Ын заявил о невозможности объединения Корейского полуострова

Лидер КНДР Ким Чен Ын заявил, что больше не считает возможным объединение с Южной Кореей. По его словам, Сеул сделал государственной политикой «объединение на основе поглощения» и «единообразность системы», что противоречит курсу по объединению полуострова на основе принципа «один народ, одно государство, две системы» .