Двоих школьников сбили на пешеходном переходе в Тулуне

ДТП произошло около 12 часов дня на улице Центральной микрорайона Угольщиков в городе Тулуне. Известно, что 39-летний водитель легкового автомобиля «Toyota Caldina» сбил на пешеходном переходе двоих школьников.
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