В ДНК людей есть фрагменты неизвестного науке предка

В геномах современных людей обнаружены следы неизвестных предков, чьи останки пока не найдены. Новый анализ показал, что такие фрагменты есть у всех изученных популяций, включая участки, ранее считавшиеся исключительно человеческими.
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