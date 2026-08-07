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Нескучные технологии

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В ДНК людей есть фрагменты неизвестного науке предка

В ДНК людей есть фрагменты неизвестного науке предка

В геномах современных людей обнаружены следы неизвестных предков, чьи останки пока не найдены. Новый анализ показал, что такие фрагменты есть у всех изученных популяций, включая участки, ранее считавшиеся исключительно человеческими.

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