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    Меньше писать надо о том что и где у нас делается. все открыто. Вот и имеем потом.Крабовые санкции,...
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Крабовые санкции, рекорд производства удобрений и рост экспорта металлургического угля

Крабовые санкции, рекорд производства удобрений и рост экспорта металлургического угля

1. В США вспомнили, что Россия является ещё и заметным экспортёром рыбы, и даже крабов. Так что теперь эти статьи нашего экспорта включены в американские санкции (ссылка): Минфин США ввел запрет на импорт лосося, трески и краба из России.

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Комментарии
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Регина Толстоброва
Меньше писать надо о том что и где у нас делается. все открыто. Вот и имеем потом.
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