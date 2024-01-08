Крабовые санкции, рекорд производства удобрений и рост экспорта металлургического угля

1. В США вспомнили, что Россия является ещё и заметным экспортёром рыбы, и даже крабов. Так что теперь эти статьи нашего экспорта включены в американские санкции (ссылка): Минфин США ввел запрет на импорт лосося, трески и краба из России.
На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии (информационные технологии предоставления информации на основе сбора, систематизации и анализа сведений, относящихся к предпочтениям пользователей сети "Интернет", находящихся на территории Российской Федерации)
Свежие комментарии