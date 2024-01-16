Священник из Вологодской области попросил главу региона остановить надругательство над храмом

ВОЛОГДА, 16 января, ФедералПресс. Настоятель храма Святой Троицы в селе Губинское Вологодской области иерей Николай попросил исполняющего обязанности губернатора Вологодской области Георгия Филимонова во время встречи с жителями района решить вопрос с местом для танцев.