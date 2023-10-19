Следком начал проверку после обрушения моста в Новосибирской области

В результате разрушения переправы от цивилизации оказались отрезаны 26 человек.Следственный комитет в Новосибирской области начал процессуальную проверку после обрушения моста в селе Базово в Чулымском районе.
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