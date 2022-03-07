Popcaketv

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«Не будем тешить себя иллюзиями», — российский парламентарий о 3-м раунде переговоров

«Не будем тешить себя иллюзиями», — российский парламентарий о 3-м раунде переговоров

Несколько часов назад завершился 3-ий раунд переговоров между Россией и Украиной. Со стороны российской делегации был представлен Владимир Мединский, со стороны же Украины был советник главы Офиса Зеленского — Михаил Подоляк.

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