Эксперты не нашли вредных веществ в продуктах отравившейся под Красноярском семьи

Исследование не показало превышения нормируемых микробиологических показателей Эксперты не нашли превышения содержания вредных веществ в продуктах семьи из Красноярского края, где от отравления погибли четверо детей.
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