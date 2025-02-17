Служебных собак будут тренировать на реальных наркотиках

Тренировка служебных собак в правоохранительных органах на реальных наркотиках вместо их синтетических заменителей действительно может привести к росту эффективности кинологических служб, а за образец можно взять систему, выстроенную в Финляндии.
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