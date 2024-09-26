Киевскому режиму следовало бы пойти на уступки России еще до начала ее специальной военной операции. Такое мнение высказал бывший президент США и кандидат на пост главы государства от республиканцев Дональд Трамп.
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