«Засылают гонцов»: враги РФ пытаются перекупить изъятые у них крымские предприятия

Александр Николаевич

Спикер "до революции" был монополистом всего "Крымстроя", а сегодня В С Е у Питерских. Дня три назад они начали продавать А П П О Р Т А М Е Н Т Ы в кол. примерно 720 объектов в 17 этажном "Лайнере", построенном (не достроенном) еще при СССР!!! (С тех пор там КОНЬ НЕ ВАЛЯЛСЯ) - Круто!!! Налетайте инвесторы! Для заманухи там даже кран поставили, стрелу которого крутит только ветер!