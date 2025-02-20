Политнавигатор Украинские собственники пытаются уйти от национализации крымских активов через подставных лиц – граждан РФ, проживающих в других регионах.
«Засылают гонцов»: враги РФ пытаются перекупить изъятые у них крымские предприятия
Комментарии
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Н
Наталия
Нет главного вопроса - надеюсь!
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19 час.
Александр Николаевич
Спикер "до революции" был монополистом всего "Крымстроя", а сегодня В С Е у Питерских. Дня три назад они начали продавать А П П О Р Т А М Е Н Т Ы в кол. примерно 720 объектов в 17 этажном "Лайнере", построенном (не достроенном) еще при СССР!!! (С тех пор там КОНЬ НЕ ВАЛЯЛСЯ) - Круто!!! Налетайте инвесторы! Для заманухи там даже кран поставили, стрелу которого крутит только ветер!
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18 час.
СВ
Сергей Васильевич
Национализация должна передать предприятия государству. А дальше? Местные олигархи разберутся, кому ... Какая же это национализация? Где участие народа? Перекуп под руководством и организацией властей ....
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4 час.
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