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Свежие комментарии

  • федор
    Это пидорастическое существо Эмануэлька может только надавить на своё очко !!!!«Часть уравнения ...
  • Анатолий Рябенко
    Очередной трёп напугать Россию что ВСУ это непобедимая банда бандеровцев поддерживаемая  НАТО.Украинский офицер...
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"Психологически тяжело". ВСУ боятся российских атак: боевики требуют мира

"Психологически тяжело". ВСУ боятся российских атак: боевики требуют мира

"Самый мрачный момент за весь конфликт настал именно сейчас", — говорит украинский разведчик. По шоссе, ведущему к линии фронта на востоке страны, громыхают бронетранспортеры, а оттуда несутся кареты скорой помощи.

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