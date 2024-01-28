На Черноморском флоте наградили пожарных центра МТО

В Екатерининском зале Севастопольского Дома офицеров 28 января состоялась торжественная церемония награждения сотрудников подразделений пожарной охраны центра материально-технического обеспечения Черноморского флота за отвагу и самоотверженность.
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