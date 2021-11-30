Какое первое впечатление о королевской семье сложилось у Меган Маркл?

Четыре года назад Меган Маркл и принц Гарри объявили о своей помолвке. Многие были шокированы тем, что герцог, участник войны в Афганистане, который не раз встречался со смертельной опасностью лицом к лицу, выберет себе в жёны столь незнатную особу.