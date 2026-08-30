Аргументы недели Кирилл Кабанов — о законодательстве в сфере миграции Какие законы принимаются в миграционной сфере? И, главное, как они работают на практике? Рассказывает Кирилл КАБАНОВ – член президентского Совета по правам человека, председатель Национального антикоррупционного комитета.