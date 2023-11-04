Российский лидер Владимир Путин присудил патриарху Московскому и всея Руси Кириллу премию президента РФ.
Путин присудил премию патриарху Кириллу за вклад в единство россиян
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Erl Schweizer
"В тексте указа сказано, что президент отмечает вклад патриарха Кирилла в «укреплении единства российской нации» в 2023 году. Предложение о награждении патриарха президентской премией было выдвинуто Cоветом при президенте по межнациональным отношениям." Вопрос: как называется "российская нация", если при президенте существует Совет по межнациональным отношениям?
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