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Путин присудил премию патриарху Кириллу за вклад в единство россиян

Путин присудил премию патриарху Кириллу за вклад в единство россиян

Российский лидер Владимир Путин присудил патриарху Московскому и всея Руси Кириллу премию президента РФ.

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Комментарии
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Erl Schweizer
&quot;В тексте указа сказано, что президент отмечает вклад патриарха Кирилла в «укреплении единства российской нации» в 2023 году. Предложение о награждении патриарха президентской премией было выдвинуто Cоветом при президенте по межнациональным отношениям.&quot; Вопрос: как называется &quot;российская нация&quot;, если при президенте существует Совет по межнациональным отношениям?
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