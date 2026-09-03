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The Lancet: спиртное вызывает смертельный рак груди и кишечника у людей моложе 55 лет

The Lancet: спиртное вызывает смертельный рак груди и кишечника у людей моложе 55 лет

Американские онкологи из Центра комплексного лечения рака Сильвестра выяснили, что смертность от вызванного алкоголем рака в США с 1990 по 2023 год выросла вдвое.

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