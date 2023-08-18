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Актер Карэн Бадалов рассказал о съемках первого фильма про СВО «Свидетель»

Актер Карэн Бадалов рассказал о съемках первого фильма про СВО «Свидетель»

Картина режиссера Давида Дадунашвили станет первой, где рассказано про спецоперации на Украине.17 августа в широкий прокат вышел фильм «Свидетель» режитссера Давида Дадунашвили - первый, рассказывающий о специальной военной операции на Украине.

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