Актер Карэн Бадалов рассказал о съемках первого фильма про СВО «Свидетель»

Картина режиссера Давида Дадунашвили станет первой, где рассказано про спецоперации на Украине.17 августа в широкий прокат вышел фильм «Свидетель» режитссера Давида Дадунашвили - первый, рассказывающий о специальной военной операции на Украине.
Картина режиссера Давида Дадунашвили станет первой, где рассказано про спецоперации на Украине.17 августа в широкий прокат вышел фильм «Свидетель» режитссера Давида Дадунашвили - первый, рассказывающий о специальной военной операции на Украине.
Свежие комментарии