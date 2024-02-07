Медведев: РФ использует баллистические и крылатые ракеты в случае войны с НАТО

Заместитель председателя Совбеза РФ Дмитрий Медведев заявил, что война РФ и НАТО не пойдет по сценарию специальной военной операции, она не будет вестись в окопах, вместо этого в ход пойдут баллистические и крылатые ракеты, такие методы будет использовать Россия в случае эскалации конфликта с НАТО.