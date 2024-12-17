К Земле приближается последняя в году магнитная буря Магнитосфера планеты задрожала ранним утром 17 декабря, следует из наблюдений Лаборатории солнечной астрономии.
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К Земле приближается последняя в году магнитная буря Магнитосфера планеты задрожала ранним утром 17 декабря, следует из наблюдений Лаборатории солнечной астрономии.