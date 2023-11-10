Глава USADA Тайгарт: глобальная система WADA должна быть реформирована

Глава Антидопингового агентства США (USADA) Трэвис Тайгарт на фоне дела российской фигуристки Камилы Валиевой заявил, что система Всемирного антидопингового агентства (WADA) должна быть реформирована, передает USA Today.
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