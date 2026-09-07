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Царьград

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Министр Кравцов сообщил, что старшеклассники смогут сдать ЕГЭ без репетиторов

Министр Кравцов сообщил, что старшеклассники смогут сдать ЕГЭ без репетиторов

Министр просвещения РФ Сергей Кравцов заявил, что все школы страны обеспечили условия для подготовки старшеклассников к ЕГЭ без репетиторов, следуя единым образовательным программам.

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