Популярные статьи

Свежие комментарии

  • Konstantin Петров
    Как-то по тихому убрали из КТОФ одну первую буковку. Ну буковка и буковка, в алфавите их много, жалко что ли?. А межд...Военные строители...
  • А Кудасов
    ?В Улан-Удэ военно...
  • Konstantin Петров
    Хватит уже чушь писать всяку3ю про запреты и штрафы. Сколько живу, ни разу не слышал, что бы садоводу что-то запретил...Еще один запрет к...

Для болельщиков Евро-2020 в Приморье откроют фан-зону

Для болельщиков Евро-2020 в Приморье откроют фан-зону

Большой спортивный праздник устроят для приморских любителей футбола в День России, 12 июня. В этот же день во Владивостоке откроется фан-зона Евро-2020 — чемпионата Европы по футболу УЕФА, перенесенного на год из-за эпидемии, но сохранившего свое название.

Вернуться к статье
Обсудить

Картина дня

наверх