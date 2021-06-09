Для болельщиков Евро-2020 в Приморье откроют фан-зону

Большой спортивный праздник устроят для приморских любителей футбола в День России, 12 июня. В этот же день во Владивостоке откроется фан-зона Евро-2020 — чемпионата Европы по футболу УЕФА, перенесенного на год из-за эпидемии, но сохранившего свое название.
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