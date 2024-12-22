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"Для них опасно, если русские узнают правду". Михаил Задорнов об истории нашего народа и перспективах

"Для них опасно, если русские узнают правду". Михаил Задорнов об истории нашего народа и перспективах

Здравствуй, дорогая Русская Цивилизация. Любопытно периодически почитать Михаила Николаевича Задорнова.

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