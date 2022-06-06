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Российские военные за сутки уничтожили более трехсот украинских националистов

Российские военные за сутки уничтожили более трехсот украинских националистов

Официальный представитель Министерства обороны России генерал-майор Игорь Конашенков заявил, что за сутки ракетные войска и артиллерия страны уничтожили более трехсот украинских националистов.

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