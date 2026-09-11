Дарья Чаруша выпустит фильм о поиске счастья 8 октября

Василиса, в поисках счастья, пытается изменить жизнь с помощью Мальвины. Найдёт ли она детсадовскую любовь Стасика? Фильм Дарьи Чаруши о самопознании и новых началах выйдет 8 октября.
На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии (информационные технологии предоставления информации на основе сбора, систематизации и анализа сведений, относящихся к предпочтениям пользователей сети "Интернет", находящихся на территории Российской Федерации)
Популярные статьи
Свежие комментарии
- Одного Starlink м...
- Худший сценарий с...
- Худший сценарий с...
Комментариев ещё нет
Напишите комментарий, будьте первым