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Царьград

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Дарья Чаруша выпустит фильм о поиске счастья 8 октября

Дарья Чаруша выпустит фильм о поиске счастья 8 октября

Василиса, в поисках счастья, пытается изменить жизнь с помощью Мальвины. Найдёт ли она детсадовскую любовь Стасика? Фильм Дарьи Чаруши о самопознании и новых началах выйдет 8 октября.

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