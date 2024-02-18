В Крыму почтили память погибших на майдане сотрудников «Беркута»

Десять лет назад на киевском майдане погибло 20 сотрудников спецназа «Беркут». Были среди них и трое крымчан: старшие лейтенанты Виталий Гончаров и Дмитрий Власенко, а также старший прапорщик Андрей Федюкин.
На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии (информационные технологии предоставления информации на основе сбора, систематизации и анализа сведений, относящихся к предпочтениям пользователей сети "Интернет", находящихся на территории Российской Федерации)
Свежие комментарии