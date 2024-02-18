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В Крыму почтили память погибших на майдане сотрудников «Беркута»

В Крыму почтили память погибших на майдане сотрудников «Беркута»

Десять лет назад на киевском майдане погибло 20 сотрудников спецназа «Беркут». Были среди них и трое крымчан: старшие лейтенанты Виталий Гончаров и Дмитрий Власенко, а также старший прапорщик Андрей Федюкин.

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