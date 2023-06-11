Почетный гражданин Уссурийского округа Юрий Глущенко отметил день рождения

Почетный гражданин Уссурийского городского округа Юрий Глущенко отметил день рождения. С 69-летием Юрия Николаевича поздравили специалисты администрации от имени главы УГО Евгения Коржа, сообщили ИА UssurMedia в пресс-службе администрации УГО.