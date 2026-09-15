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Царьград

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Юрист Мария Белова объяснила, когда отсутствовать на работе законно

Юрист Мария Белова объяснила, когда отсутствовать на работе законно

Юрист Мария Белова разъяснила, что законно отсутствовать на работе можно лишь при наличии уважительных причин и подтверждающих документов, таких как больничный лист или справка о диспансеризации.

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