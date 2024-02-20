Столичные волонтеры помогут провести "Игры будущего" в Казани

Известия/Александр Полегенько Команда волонтеров из Москвы отправилась в Казань, чтобы помогать в проведении Международного мультиспортивного турнира "Игры будущего", рассказала заместитель мэра Москвы Наталья Сергунина.
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