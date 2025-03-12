Сила в правде
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Сила в правде

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Если применят известную в дипломатии формулу, то русские согласятся? Что думают в ДНР о сделке с Трампом

Если применят известную в дипломатии формулу, то русские согласятся? Что думают в ДНР о сделке с Трампом

То, что Украина согласилась на немедленное перемирие под нажимом США, для России ничего не значит. Вашингтон возобновит военную помощь Киеву, ЛБС никуда не делась.

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