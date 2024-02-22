В Белоруссии начнут полный цикл производства совместного с РФ самолета

Полный цикл производства самолета будет освоен в Белоруссии в рамках совместного с Россией проекта. Об этом заявил начальник управления планирования промышленности Государственного военно-промышленного комитета республики Дмитрий Стефанович.
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