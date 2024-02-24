Браузер Brave улучшает систему вознаграждений благодаря интеграции с кошельком Solana

В ходе недавнего прорыва в сфере криптовалюты браузер Brave, ориентированный на конфиденциальность, объявил об обновлении, которое позволит пользователям получать вознаграждения непосредственно в свои кошельки Solana в сети.
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