Диетолог назвала суточную норму употребления хурмы

Врач-диетолог Наталья Круглова рассказала, сколько можно съесть хурмы, чтобы не навредить организму. По её словам, фрукт содержит в себе огромное количество различных витаминов и в правильных пропорциях очень полезна, об этом сообщается на радио «Sputnik».