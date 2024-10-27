Магнитные бури с 28 октября по 3 ноября: влияние на здоровье и поведение метеозависимых людей Ольга ВайленкоС 28 октября по 3 ноября ожидается период относительного спокойствия в космической погоде, хотя метеозависимые люди не должны расслабляться.