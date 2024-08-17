Рустам Набиев покорил вершину Арарата с одной стороны

Известный башкирский блогер и параспортсмен Рустам Набиев продолжает удивлять своими достижениями. На этот раз он успешно покорил высоту в 5137 метров, поднявшись на вершину Арарата в Турции исключительно на одной руке.
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