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Газета.ру

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Жительница Мордовии выиграла в лотерею ₽15 млн, выбрав билет с котом с огурцами

Жительница Мордовии выиграла в лотерею ₽15 млн, выбрав билет с котом с огурцами

Жительница Мордовии выиграла суперприз в размере 15 млн рублей в моментальной лотерее "Лапки удачи". Об этом рассказали РИА Новости в пресс-службе оператора всероссийских государственных лотерей "Национальная лотерея", организованных Минфином России.

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