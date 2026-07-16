Жительница Мордовии выиграла в лотерею ₽15 млн, выбрав билет с котом с огурцами

Жительница Мордовии выиграла суперприз в размере 15 млн рублей в моментальной лотерее "Лапки удачи". Об этом рассказали РИА Новости в пресс-службе оператора всероссийских государственных лотерей "Национальная лотерея", организованных Минфином России.
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