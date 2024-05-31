Трамп признан виновным в манипуляции с финансовыми документами

МОСКВА, 31 мая, ФедералПресс. Суд присяжных Нью-Йорка признал бывшего президента США Дональда Трампа виновным по всем 34 обвинениям в подделке деловых документов, касающихся выплат порнозвезде Сторми Дэниелс за молчание перед выборами 2016 года.