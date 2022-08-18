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Клуб Иньесты 13 матчей подряд пропускает от «Йокогамы» во втором тайме. Сегодня играют в ЛЧ

18 августа «Виссел Кобе» встретится с «Йокогамой» в 1/8 финала азиатской Лиги чемпионов.  «Виссел Кобе», в составе которого выступает Андрес Иньеста, занимает лишь 16 место в чемпионате Японии, что не помешало клубу пробиться в плей-офф азиатской ЛЧ.

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