Клуб Иньесты 13 матчей подряд пропускает от «Йокогамы» во втором тайме. Сегодня играют в ЛЧ

18 августа «Виссел Кобе» встретится с «Йокогамой» в 1/8 финала азиатской Лиги чемпионов. «Виссел Кобе», в составе которого выступает Андрес Иньеста, занимает лишь 16 место в чемпионате Японии, что не помешало клубу пробиться в плей-офф азиатской ЛЧ.