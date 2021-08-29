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87 Вт и 10 000 мА·ч в одном «флаконе». Baseus представила быструю зарядку для смартфона и ноутбука со встроенным мобильным аккумулятором

87 Вт и 10 000 мА·ч в одном «флаконе». Baseus представила быструю зарядку для смартфона и ноутбука со встроенным мобильным аккумулятором

Ассортимент Baseus пополнился устройством, которое может пригодиться многим владельцам гаджетов. Инженеры компании в одном корпусе уместили и зарядный блок с нитридом галлия (GaN) мощностью 87 Вт, и мобильный аккумулятор емкостью 10 000 мА·ч.

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