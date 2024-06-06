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Путин: Украина пыталась уничтожить газоперекачивающую станцию в Чёрном море

Путин: Украина пыталась уничтожить газоперекачивающую станцию в Чёрном море

Россия несколько раз фиксировала попытки Украины атаковать газопроводы «Турецкий поток» и «Голубой поток».

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Комментарии
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Александр Макеев
Атака этих газопроводов является атакой на Турцию. Нацист еврей Зеленский жаждет заставить Турцию вступить в войну против нацистской Украины! Флаг ему в руки! Турция не будет миндальничать. Будет бомбить войска и города нацистской Украины ковровым методом, по американски! И Эрдоган натравит террористов &quot;Братьев мусульман&quot; на совершение масштабных диверсий в нацистской Украине! 💀
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