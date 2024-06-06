Путин: Украина пыталась уничтожить газоперекачивающую станцию в Чёрном море

Александр Макеев

Атака этих газопроводов является атакой на Турцию. Нацист еврей Зеленский жаждет заставить Турцию вступить в войну против нацистской Украины! Флаг ему в руки! Турция не будет миндальничать. Будет бомбить войска и города нацистской Украины ковровым методом, по американски! И Эрдоган натравит террористов "Братьев мусульман" на совершение масштабных диверсий в нацистской Украине! 💀